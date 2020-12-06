Antalyaspor Teknik Direktörü Yanal'dan galibiyet paylaşımı:
"Bugün sadece bir maç kazanmadık, yönümüzü değiştirdik"
ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı üçüncü lig mücadelesinde ilk galibiyet sevincini yaşaması üzerine, "Bugün sadece bir maç kazanmadık, yönümüzü değiştirdik." paylaşımında bulundu.
Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettikleri MKE Ankaragücü'nü Adis Jahovic'in golüyle 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Tecrübeli teknik adam, "Bugün sadece bir maç kazanmadık, yönümüzü değiştirdik." ifadesini kullandı.
Yanal'ın paylaşımı kısa sürede çok fazla beğeni aldı.
- Kırmızı-beyazlılar yarın izinli
Öte yandan, Antalyaspor'da futbolculara, MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından bir gün izin verildi.
Akdeniz ekibi, ligin 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacakları maçın hazırlıkları için 8 Aralık Salı günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak.
Bu arada, tedavileri süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Veysel Sarı pazartesi sabahı, aynı gün öğleden sonra ve salı sabahı gruplar halinde takımdan ayrı çalışacak.