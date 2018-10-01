Antalyaspor tek attı zirveye ortak oldu! 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hakan Özmert kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde Antalyaspor 13 puanla 4. sıraya kadar yükselirken, Ankaragücü ise 10 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, Ankaragücü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.