  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 23:51:00 -
Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 3. dakikasında Sinan Gümüş takımını 1-0 öen geçirdi. 73. dakikada Adis Jahovic, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. 76'da Ersan Gülüm takımının üçüncü golünü attı.

Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Milan Skoda'dan (pen.) geldi.

Bu sonucun ardından 9. sıradaki Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken küme düşme hattını bir basamak üstünde yer alan Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı.

Ligde 10 maçtır kaybetmiyor

Salgın sonrası çıktığı iki maçı da kazanan Antalyaspor üst üste 3. maçını kazandı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. En son ligin 18. haftasında evinde Göztepe'ye yenilen Antalyaspor, 10 haftalık süreçte 6 galibiyet 4'te beraberlik aldı ve tam 22 puan hanesine yazdırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı