Antalyaspor Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor
Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı.
Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 3. dakikasında Sinan Gümüş takımını 1-0 öen geçirdi. 73. dakikada Adis Jahovic, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. 76'da Ersan Gülüm takımının üçüncü golünü attı.
Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Milan Skoda'dan (pen.) geldi.
Bu sonucun ardından 9. sıradaki Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken küme düşme hattını bir basamak üstünde yer alan Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı.
Ligde 10 maçtır kaybetmiyor
Salgın sonrası çıktığı iki maçı da kazanan Antalyaspor üst üste 3. maçını kazandı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. En son ligin 18. haftasında evinde Göztepe'ye yenilen Antalyaspor, 10 haftalık süreçte 6 galibiyet 4'te beraberlik aldı ve tam 22 puan hanesine yazdırdı.