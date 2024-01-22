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Spor Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 20:24:00 -
Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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