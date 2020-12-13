  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:09:56 -
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Sivas deplasmanı için yola çıkmaya hazırlanan kafile, hareket öncesi futbolculardan Omar Imeri'nin doğum gününü kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşin rengi değişiyor... İran'da Türkiye'ye karşı skandal çağrı! Bu kez çok fazla ileri gittiler
Dünya

İşin rengi değişiyor... İran'da Türkiye'ye karşı skandal çağrı! Bu kez çok fazla ileri gittiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ zaferi kutlamalarında okuduğu şiirin ardından Türkiye ile İran arasında..
Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi

Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken ekonomistlerden çarpıcı uyarılar geliyor.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay