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Spor Antalyaspor sahasında 3'te 3 peşinde
Spor

Antalyaspor sahasında 3'te 3 peşinde

İç sahada oynadığı son iki maçını gol yemeden kazanan Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacağı Atakaş Hatayspor'u da evine puansız göndermeyi planlıyor - Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün: - "Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat puan kazanıyoruz. Hatayspor'u da yenip, iç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:08:54 -
Antalyaspor sahasında 3'te 3 peşinde

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenip, iç sahada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde evindeki en son yenilgisini 9. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı 22 Kasım'da oynanan maçta 2-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra iç sahadaki maçlarında puan kaybı yaşamadı.

Alanyaspor yenilgisinin ardından sahasındaki maçlarda kalesini gole de kapatan Akdeniz temsilcisi, 11. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0, 13. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 15. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u da yenip, evinde yakaladığı galibiyet serisine devam etmek istiyor.


- Süğlün: "İç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz"


Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, iç saha maçlarında yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Atakaş Hatayspor'a karşı zor bir maçın daha kendilerini beklediğini ifade eden Süğlün, şunları kaydetti:

"Kaliteli kadromuzla bu haftayı üç puanla kapatmayı planlıyoruz. Her maçımızda olduğu gibi Hatayspor karşılaşmasına da galibiyet için çıkacağız. Hatayspor da kaliteli bir ekip. Ancak bizim gücümüz de ortada. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat puan kazanıyoruz. Hatayspor'u da yenip, iç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz. Bu hafta ligde yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."


- Süper Lig'de ilk randevu


Antalyaspor, şu an ligde 21 puanı bulunan rakibi Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, topladığı puanın 13'ünü iç saha maçlarında kazanmasıyla dikkati çekiyor.

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