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Spor Antalyaspor pes etmiyor
Spor

Antalyaspor pes etmiyor

Fraport TAV Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Hakan Özmert, final maçında sonuç ne olursa olsun son düdüğe kadar pes etmeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 05:53:00 -
Antalyaspor pes etmiyor

Kulübün sosyal medya hesaplarında "Kaptandan bir adet mesajınız var" başlığıyla yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen 35 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'da mücadeleyi, kazanırken sevinmeyi, kaybederken dertlenmeyi, düşene omuz verip kaldıran büyükleri gördüğünü aktararak, bugüne kadar takım olarak şehrin sesine kulak verip birlikte üzülüp birlikte sevinmek için çalıştıklarını kaydetti.

Hakan Özmert, Antalyaspor'un 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda ikinci kez final oynayacağına işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Sonuç ne olursa olsun, son düdüğe kadar pes etmeyecek, 21 yıl sonra geldiğimiz yeri unutmayacak bir takım, tribünde de unutturmayacak bir şehir görüyorum. Bu, bize yeter ve artar bile çünkü biz Antalyasporuz."

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