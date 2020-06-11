  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Antalyaspor, PCR ve antikor testinden geçti

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:29:57 -
Antalyaspor, PCR ve antikor testinden geçti

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geliyor.


Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bugünkü antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmana istasyon sahasında başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra büyük sahada bir süre şut çalıştı. Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanı öncesindeki son çalışmasını yarın sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacak ve ardından İstanbul’a gidecek.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım, 2 gün önce TFF tarafından zorunlu tutulan PCR ve antikor testinden geçti. Sakat ve cezalı yok. Takımda yurt dışında olan Charles ve Bahadır dışında eksik bulunmuyor" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı