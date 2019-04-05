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Antalyaspor masa tenisi takımı Yalova’da

Masa Tenisi Türkiye Süper Ligi 5’inci Etap müsabakaları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Yalova 90.

05 Nisan 2019 Cuma 14:21
Antalyaspor masa tenisi takımı Yalova’da

Masa Tenisi Türkiye Süper Ligi 5’inci Etap müsabakaları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda yapılacak. Geçen ay Batman’da ilk devrenin sona ermesiyle, erkekler ve bayanlarda ligi ilk sekiz içinde bitiren takımlar play-off grubunu, ilk sekize giremeyen takımlar ise klasman grubunu oluşturmuştu.


Bayanlarda Klasman Grubu’nda mücadele eden Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Masa Tenisi İhtisas, Pendik Belediyespor, Trabzonspor, Bu Piliçspor ve Çukurova Üniversitesi takımları ile karşılaşacak. Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı ilk maçını 6 Nisan Cumartesi günü saat 09.00’da Trabzonspor ile, ikinci maçını aynı gün saat 14.30’da Çukurova Üniversitesi ile, üçüncü maçını 7 Nisan Pazar günü saat 09.00’da Masa Tenisi İhtisas ile, 4’üncü ve son maçını ise aynı gün saat 14.00’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynayacak. Klasman Grubu müsabakaları 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:21
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