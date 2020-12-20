  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
Spor

Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

Kırmızı-beyazlılarda 5 eksik bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:57:14 -
Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Takımda sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican ve Bahadır Öztürk, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Kayserispor mücadelesi öncesi Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 personelin, takip ve tedavi sürecine başlandığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ardından yeni ittifakın fitilini ateşledi...
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Libya'da diplomat olarak görev yaptığı döneme ve Mısır'ın Akdeniz'deki durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirme..
Gezi zekalılar yine ayrana ‘rakı’ dedi
Siyaset

Gezi zekalılar yine ayrana ‘rakı’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemekte çekilen görüntüler sosyal medyada çarpıtıldı..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay