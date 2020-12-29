Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Antalyaspor ile Patayspor karşı karşıya gelecekti. Mücadele Antalya'daki yoğun yağış ve zeminin futbola oynanmaya müsait olmaması sebebiyle ertelendi. Peki, Antalya Hatay maçı ne zaman?

Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Futbolseverler Antalyaspor Hatayspor maçının ne zamana ertelendiğini merak ediyor. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. TFF’den yapılan açıklamada, “Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi" denildi. Antalyaspor Hatayspor 29 Aralık Salı günü saat 19.00’da oynanacak.