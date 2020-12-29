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Spor Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman oynanacak? | Süper Lig'i 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi akşamı oynanması gereken Antalyaspor-Hatayspor maçı yağış sebebiyle ertelendi. Peki, Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 07:49:00 -
Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Antalyaspor ile Patayspor karşı karşıya gelecekti. Mücadele Antalya'daki yoğun yağış ve zeminin futbola oynanmaya müsait olmaması sebebiyle ertelendi. Peki, Antalya Hatay maçı ne zaman?

Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

Futbolseverler Antalyaspor Hatayspor maçının ne zamana ertelendiğini merak ediyor. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. TFF’den yapılan açıklamada, “Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi" denildi. Antalyaspor Hatayspor 29 Aralık Salı günü saat 19.00’da oynanacak.

 

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