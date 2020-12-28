Antalyaspor-Hatayspor maçı ne zaman oynanacak? Hangi tarihe ertelendi?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da oynanması bekleniyordu. Ancak Antalyaspor - Hatayspor maçı bölgedeki yağış nedeniyle ertelendi. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zamana ertelendi?

Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zamana ertelendi?

Antalya'da bugün oynanacak olan Türkiye Süper Ligi’nde FTA Antalyaspor-A. Hatayspor maçına yağmur engel oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve kesintisiz devam şiddetli yağmur yağışı şiddetini giderek artırdı. Maçın oynanacağı Antalya Stadı’da yağıştan nasibini aldı ve bir çok bölgesi yağmur suları ile doldu.

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.

Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç 29 Aralık Salı günü saat 19.00'da oynanacak.