Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Antalya Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını hakem Yasin Kol yönetecek.