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Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 23:23:42 -
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın konuk edeceği Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Antalya Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

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