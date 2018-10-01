Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü tek golle geçti

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in şutunda top direkten dönerek kaleci Hopf'da kaldı.

19. dakikada sol kanattan duran top kazanan Antalyaspor'da topun başına Hakan Özmert geçti. Özmert'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada kaptığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Mokhtar'ın şutunda kaleci Boffin topu güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada topla birlikte ceza sahası giren Doukara'nın şutunda top kaleci Hopf'tan döndü.

63. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahasına giren El Kabir'in şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

66. dakikada kontratağa çıkan Ankaragücü'nde topu alan İlhan Parlak pasını Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın ceza sahası yay üzerinden vurduğu düzgün şutta kaleci Boffin topu güçlükle oyun alanına çeldi.

68. dakikada üst üste atak yapan MKE Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Bifouma'nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Boffin güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Cerci'nin ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.