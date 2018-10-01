THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü tek golle geçti

MKE Ankaragücü'ne konuk olan Antalyaspor, Hakan Özmert'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:38
Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü tek golle geçti

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in şutunda top direkten dönerek kaleci Hopf'da kaldı.

19. dakikada sol kanattan duran top kazanan Antalyaspor'da topun başına Hakan Özmert geçti. Özmert'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada kaptığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Mokhtar'ın şutunda kaleci Boffin topu güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada topla birlikte ceza sahası giren Doukara'nın şutunda top kaleci Hopf'tan döndü.

63. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahasına giren El Kabir'in şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

66. dakikada kontratağa çıkan Ankaragücü'nde topu alan İlhan Parlak pasını Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın ceza sahası yay üzerinden vurduğu düzgün şutta kaleci Boffin topu güçlükle oyun alanına çeldi.

68. dakikada üst üste atak yapan MKE Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Bifouma'nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Boffin güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Cerci'nin ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:38
  1. Antalya
  2. MKE Ankaragücü
  3. Bülent Korkmaz
  4. Hakan Özmert
  5. Yalçın Ayhan
  6. antalyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2..
    2. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
    3. Irak'ta Eylül ayında 75 kişi hayatını..
    4. Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!
    5. Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
    6. Süper Lig'deki fırtınanın adı Edin..
    7. Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!
    8. Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında..
    9. Şiddetli yağış hayatı felç etti!
    10. Terör devleti İsrail, 30 Filistinliyi..
    11. Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim..
    12. İstanbul'da göbeğinde kan donduran..
    13. Visca 3. golünü attı
    14. WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor!
    15. Trump, USMCA Anlaşması'nı duyurdu
    16. Ankara'da iki otomobil çarpışarak..
    17. Başakşehir, Malatya'ya takıldı
    18. Instagram ile ilgili flaş açıklama!..
    19. Cezayir ordusundan Libya sınırında..
    20. 15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit'in oğluna..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var