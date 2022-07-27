Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiraladı
Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Antalyaspor Kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.