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Spor Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:13:22 -
Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üç puanla başlayan Fraport TAV Antalyaspor, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesi ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde iki grup halinde çalıştı.

Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, sahada antrenman yaptı.

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