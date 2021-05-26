Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz neden istifa etti?

Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Yılmaz neden istifa etti?

Mustafa Yılmaz, bir gazetecinin, "Sosyal medyada istifa ettiğinize yönelik paylaşımlar var. İstifa ettiniz mi?" sorusuna, "Evet. Görevi bırakacağım. Sağlık sorunları da var. Ben bu kulübe her şeyimi verdim. Benim soyadım Yılmaz. Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlıktan dolayı bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18 dereceydi." şeklinde yanıt verdi.

Mustafa Yılmaz kimdir?

1963 yılında Antalya’da doğan Mustafa Yılmaz'ın babası Elmalı Akçay, annesi Korkuteli Bozovalıdır. Lise dahil tüm eğitimini Antalya’da tamamlayan Yılmaz, Antalya Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü’ne 2 yıl devam ettikten sonra, günün koşulları gereği okulu tamamlamadan askerlik görevine başlamıştır.

1985 yılında askerlik görevini tamamlamış ve genç yaşta inşaat malzemeleri ticareti ile iş hayatına atılmıştır. Sektöründeki fırsatları iyi değerlendirerek faaliyet alanını genişleten ve firmasını büyüten Mustafa Yılmaz, başta toptan inşaat malzemeleri olmak üzere, çeşitli sektörlerde, bölgenin önde gelen işadamlarından biri olarak iş hayatını devam ettirmektedir.

Hali hazırda, toptan inşaat malzemeleri ticareti yapan Teknikeller Ltd. Şti. ve Teknikeller A.Ş.’nin sahibidir. Bunun yanı sıra, Isparta’da plastik kasa üretimi yapan Elitpak A.Ş. ile Antalya ve İstanbul’da toptan inşaat malzemeleri yapan Çimtaş Ltd. Şti.’nin ortaklarındandır.

Antalya’da iki dönem Genç İşadamları Derneği Başkanlığı yaptıktan sonra, siyasette merkez ilçe başkan yardımcılığı ve il ikinci başkanlığı görevlerini yürüten Yılmaz, Antalya Ticaret Odası’nda dört dönemdir meclis üyeliği görevini yürütmektedir.

2009- 2013 ATSO Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009’dan beri Kepez ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2009-2012 yılları arası Antalyaspor Vakfı Başkan Vekilliği yapmıştır. Bunun yanında Kepez Belediye Spor Kulübü kuruculuğu ve başkan vekilliği görevlerinde bulunan Mustafa Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.