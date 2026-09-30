Antalya'nın merkezindeki antik liman Magydos'un tarihi MÖ 4'üncü yüzyıla uzanıyor

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Muratpaşa ilçesinde Karpuzkaldıran Falezleri ile Düden Şelalesi arasında kalan Magydos Antik Limanı'nın tarihinin MÖ 4'üncü yüzyıla uzandığını söyledi. Kentin denizcilik tarihinden izler barındıran liman için Ünlü, "Burası korunmalı ve gün yüzüne çıkmalı" dedi.

Bölgeyi yıllardır takip ettiklerini anlatan Ünlü, Magydos'un geçmişinin Antalya'nın kuruluşundan çok daha eskiye dayandığını ifade etti. Ünlü, limanın konumunu "Burası şu anda mevki olarak Karpuzkaldıran Falezleri'nin bittiği nokta ile Düden Şelalesi arasındaki bir tarihi antik liman" sözleriyle tarif etti.

"Ticaretin tam kalbinde"

Magydos'un Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığını aktaran Ünlü, limanı "Antalya Limanı olarak ticaretin tam kalbinde, stratejik öneme sahip antik bir liman" diye tanımladı. Bölgenin Antalya tarihi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Ünlü şöyle konuştu: "Antalya'mız tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle; Perge'si, Aspendos'u, Termessos'uyla birlikte bir yeni antik limanın, antik şehrin tespitini yapmak zorunda. Çünkü burası jeopolitik bir yer. Antalya kurulmadan yaklaşık 2 bin 400 yıl önce deniz ticareti buradaymış."

Su kemerleri, taş duvarlar ve mendirek izleri

Ünlü'ye göre bölgedeki tarihi yapı kalıntıları bugün de görülebiliyor: "Buradaki su kemerlerini görebiliyoruz. Su üstünde, molozlardan yapılmış taş duvarları görebiliyoruz. Liman havuzu içinde oluyor bunlar. Ve yapay mendireği görebiliyoruz."

Magydos'un Roma İmparatorluğu döneminde sikke basılan merkezlerden biri olduğunu belirten Ünlü, "Bu sikkeler, Bizans İmparatorluğu sonuna kadar gelmiş. Bizans İmparatorluğu zamanında piskoposluk merkezi olmuş; bir tarihi antik şehrin içinde yaşıyor Antalya" dedi.

Limanın önemli bölümü deniz içinde

Ünlü, limanın önemli bölümünün günümüzde deniz içerisinde kaldığını ve bölgenin araştırılmayı beklediğini söyledi. "O tarihi kalıntılar, o binaların altında ve denizin binlerce metre altında keşfedilmeyi bekliyor" diyen Ünlü, MS 7'nci yüzyıl sonrasında bölgenin Arap akınlarından etkilenip tahribata uğradığını, limanın geçmişte Akdeniz'de stratejik bir ticaret noktası olduğunu aktardı.

Bugün bölgeye denize girmek için gelen vatandaşlar bulunduğunu kaydeden Ünlü, Magydos'un tarihi niteliğinin daha fazla bilinmesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın doğal ve tarihi değerlerinin korunması çağrısında bulunan Ünlü, "İlk başta Antalya'mıza sahip çıkmamız lazım. Antalya'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dünyanın en güzel şehri" ifadelerini kullandı.

Çevrenin temiz tutulması gerektiğini de dile getiren Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı: "Çöpümüzü çöpe atacağız, çevremizi temiz tutacağız, doğamızı temiz tutacağız. 'Deniz varsa hayat var' diyeceğiz ve bu güzelliklere sahip çıkmak için toplum bilinci de oluşturmamız gerekecek."