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Yerel Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda yangın
Yerel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple makilik alanda çıkan yangında 500 metrekare alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 00:56:00 -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 500 metrekare alan zarar gördü.

Makilik alanda yangın

Yangın, Manavgat ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde başladı. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınında 500 metrekare makilik alan zarar gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 pikap ve 1 ilk müdahale aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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