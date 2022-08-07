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Yerel Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Yerel

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem Türkiye saati ile 11.02'de yerin 32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 11:32:00 -
Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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