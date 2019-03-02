Antalya’nın güneşi ‘enerji’ üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’nın turizm potansiyeli kadar yenilenebilir enerji potansiyeli de yüksek bir kent olduğuna dikkati çekti. Bakan Dönmez, kentin yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisinin geldiğini ifade etti.

Antalya’nın son dönemde Fatih gemisine ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

“Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız. Tabii bu doğalgaz veya petrol varlığı var veya yok bilgisini ancak o zaman sizlerle paylaşmış olacağız. İnşallah böyle bir hidrokarbon kaynağına da Antalya'mızda ulaşmış oluruz. Bulamasak da yine bu civarda potansiyeli yüksek görüyoruz. Aramalarımıza devam edeceğiz.”