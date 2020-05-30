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Aktüel

Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:02:57 -
Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesi Göktepe Yaylası'nda yüksekliği 4,5 metreye ulaşan karla kapanan yol, belediye ekiplerince açılmaya çalışılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte yaz sezonu hazırlıkları devam ederken kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Göktepe Yaylası'nda yer yer 4,5 metreyi bulan ve ulaşımda aksamalara neden olan karla kaplı yollarda iş makineleriyle karlar temizleniyor.

Bölgede yapılan çalışmaların ardından yayla yolu, kısa sürede vatandaşların ulaşımına açılacak.


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