Antalya’nın göbeğinde bitmeyen kavga! Kimseyi yaklaştırmadılar
Antalya’nın orta yerinde kuzen oldukları iddia edilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgası kameraya yansıdı. İkiliyi kimsenin ayırmaması ise dikkat çekti.
Antalya’da dün Antalyaspor Kavşağı’nda biri kadın 3 kişi cadde üzerindeki çimenlik alanda tartışmaya başladı.
Dinlenip dinlenip kavga ettiler
Tartışan iki erkek bir süre sonra kavgaya tutuştu. Yanlarında bulunan kadında kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih etti.
Kavgadan yorulan kuzenler bir süre dinlenip laf dalaşına giriştikten sonra yeniden tekme tokat birbirlerine daldı.
Polis gelince ayrıldılar
Kavgayı gören vatandaşlar ayırmak istese de ikili yanlarına gelenleri “aile içi mesele” diyerek uzaklaştırdı.
Birbirlerinden şikayetçi olmadılar
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden kuzenleri ayırdı. Polisin gelmesiyle sakinleşen kuzenler, birbirlerinden şikayetçi olmaması ise şaşırttı.