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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıyıya ölü boğa vurdu

Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline ölü boğa vurdu. Boğa iş makinesiyle kıyıdan alındı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:31
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıyıya ölü boğa vurdu

Gazipaşa Selinus sahilinden, dün öğle saatlerinde kötü koku geldiğini fark edenler kıyıya geldi. İlçe sakinleri ölü bir  büyükbaşın sahile vurduğunu gördü. Taşımacılık yapılan yük gemilerinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen hayvanın boğa olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinin haber vermesiyle sahile gelen Gazipaşa Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle aldıkları boğayı belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömdü.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:31
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