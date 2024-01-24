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Dünya Antalya'nın ardından bu kez KKTC sahillerine cesetler vurdu
Dünya

Antalya'nın ardından bu kez KKTC sahillerine cesetler vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-24 21:10:00 -
Antalya'nın ardından bu kez KKTC sahillerine cesetler vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeni vurdu.

Antalya’nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de çok sayıda ceset vurdu. KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirtildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor

Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor.

Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

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