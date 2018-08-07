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Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Alanya ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenliği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelide 2’si tutuklandı.

07 Ağustos 2018 Salı 18:51
Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dün gece saatlerinde çalışma yaptı. Ekipler, çalışma kapsamında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir parkta durumundan şüphe duydukları Ahmet Ç.’ye yapılan üst aramasında 3,4 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Ahmet Ç. uyuşturucuyu İskele Caddesi’ndeki 2 kişiden aldığı söylemesi üzerine ekipler, harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Erol A. ve Emre Can Y. belirtilen adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramalarında ise satışa hazır vaziyette paketlemiş 8 parça halinde 2.6 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın üzerinde 0,4 gram kokain maddesi ele geçirildi. Erol A.’nın yanında bulunan Emre Can Y. isimli şahsın üzerinden ise satışa hazır 8 parça halinde toplam daralı ağırlığı 2,2 gram kokain maddesi ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Ahmet Ç., savcılık talimatıyla serbest kalırken, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Erol A. ve Emre Can Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:51
  1. alanya
  2. antalya
  3. operasyon

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