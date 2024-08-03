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Sosyal Medya Antalyalı tur rehberi turistlerin neden gelmediği bu sözlerle anlattı! Resmen itiraf etmiş
Sosyal Medya

Antalyalı tur rehberi turistlerin neden gelmediği bu sözlerle anlattı! Resmen itiraf etmiş

Yeniakit Publisher
2024-08-03 21:57:00 -

Antalya’da bir tur rehberi, sosyal medyada paylaştığı bir video ile turizm sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Rehber, Karpuzkaldıran bölgesinde normalde bu saatlerde en az 10-15 tur otobüsünün olması gerektiğini belirterek, şu an hiçbir tur otobüsünün bulunmadığını ifade etti. Rehber, "Hep birlikte turistleri, misafirleri kazıklayarak bu hale geldik. Geldiğimiz nokta bu," diyerek turizm sektöründeki kötüye gidişi ve turistlere yönelik olumsuz tutumları eleştirdi.

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