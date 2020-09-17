  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı
Ekonomi

Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Sevilgen: - "Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet. Biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Talep gerçekten çok. Geçen yıl 10 milyon adet avokado ihracatı gerçekleştirdik. Biz bunu 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:24:59 -
Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinden Bulgaristan'a yılın ilk avokado ihracatı yapıldı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Toptancı Hali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır yurt dışına avokado gönderdiklerini söyledi.

Yılın ilk avokado ihracatını da Bulgaristan'a yaptıklarını belirten Sevilgen, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet. Biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Bulgaristan'ın ardından Ukrayna'ya avokado göndereceğiz. Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziranda aşırı bir sıcaklık oldu. Bu yüzden yüzde 20 eksiğimiz var. Geçen yıl 10 milyon adet avokado ihracatı gerçekleştirdik. Biz bunu 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Sevilgen, avokado fiyatının 5-6 lira civarında olduğunu dile getirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama
Gündem

Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama

AHBAP Platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü olayla ilgili açıklama yaptı.
Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi
Dünya

Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Yaşın, ABD ve Yunanistan’ın tatbikatına değindi. ..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı