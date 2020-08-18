  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'daki tekne ve yatlarda Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

Antalya'daki tekne ve yatlarda Kovid-19 denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:36:59 -
Antalya'daki tekne ve yatlarda Kovid-19 denetimi yapıldı

ANTALYA (AA) - Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında, Antalya açıklarındaki 173 tekne ve ticari yatı kontrol etti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimlerin arttırıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve deniz turizminin olumsuz etkilenmemesi maksadıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere istinaden kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonuna denk gelen 15-16 Ağustos tarihlerinde 173 tur ve dalış teknesi ile ticari yat ve 23 plaj işletmesinin kontrolleri yapılmış, 4 bin 326 vatandaşımız Kovid-19 tedbirleri hususlarında bilgilendirilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı
Gündem

Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri yönetiyordu! Mahkemede böyle kıvırdı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davaya, darbe girişiminde 143. Filo'dak..
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı