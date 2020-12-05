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Gündem Antalya'daki deprem 80 km derinlikte oldu! Korkutan açıklama
Gündem

Antalya'daki deprem 80 km derinlikte oldu! Korkutan açıklama

Antalya'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:31:00 -
Antalya'daki deprem 80 km derinlikte oldu! Korkutan açıklama

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya depremi ile ilgili A haber'e çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Ersoy, depremin Endonezya ve Japonya'daki depremlere benzediğini ve çok derinde gerçekleştiğini belirterek, muhtemel daha büyük şiddette bir depremin tsunami ve volkanik hareketliliği de beraberinde getirebileceğini söyledi.

Ersoy, "Türkiye anakarası üzerindeki depremler 30 kilometreyi geçmez. 80 kilometrelik derinlik ancak dalma batma zonunu temsil eder, karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit Adası'nın altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu depremler gibi… Bu büyük ihtimalle öyle bir deprem olabilir" dedi.

Ersoy, deprem zonunun özelliklerine de vurgu yaparak şu uyarılarda bulundu:

"Bu çok Antalya açıklarında olmaması gerekir normal şartlarda. Ofiste olmadığım için haritaya bakamıyorum ama o bölgeler, hep söylüyorum, Güneybatı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Hatta Marmara'dan daha büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. Bunun nedeni de, oradaki mekanizmanın aynı Şili, Japonya, Endonezya'daki gibi dalma batma zonundaki depremler bunlar, derin depremlerdir. Bakın 80 küsür kilometre deniyor. Ama bu büyüklükteki depremler yıkıcı olmayabilir. Fakat çevreden çok hissedilir. İlk saatler olduğu için benim de çok fazla bilgim yok. Fakat oranın mekanizmasını biliyoruz. Yani deprem oluşturan tektonik mekanizmasını, jeolojik mekanizmasını biliyoruz. Türkiye'nin anakarası üzerindeki depremlere benzemiyor.

- Bu bölgedeki fay hatları ne kadar büyüklükteki bir depreme yol açabilir?

8.6'ya kadar çıkabilir ki, bu gerçekten çok büyük deprem ve beraberinde tsunamiler ve beraberinde volkanizmaları tetikleyebilir. Bu bakımdan bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Hatta uygarlıkları bile etkilemiş. Benim şahsen en çok çekindiğim, en çok kaygı duyduğum yerlerden biri Güneybatı Anadolu'dur."

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