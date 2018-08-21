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Antalya'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Akseki-Seydişehir karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından 9 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2018 Salı 20:42
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Hasan Şimşek idaresindeki 06 FT 9981 plakalı otomobil, Hasan Yılmaz'ın kullandığı 31 AB 780 plakalı otomobil ve Serkan Kahveci yönetimindeki 34 ARM 38 plakalı otomobil Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:42
  1. Antalya
  2. trafik kazası

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