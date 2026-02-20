Sialendoskopi yöntemi öne çıktı: Susuzluk değil, uyarı: Ağız kuruluğu hafife alınmamalı

Ağız kuruluğu, çoğu kişi tarafından basit bir susuzluk hissi olarak değerlendirilse de, aslında ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz alanında uzman isimlerden biri olan Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, özellikle kronik ağız kuruluğu yaşayan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.