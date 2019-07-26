Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.

Manavgat Irmağı'nın Priz mevkisinde piknik yapan Fatih Salih, dün arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Akıntıya kapılan Salih, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, çalışmalara sabah devam edildi. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK)Timi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı. Salih'in cesedi ırmağa girdiği yerin yakınında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih'in cesedi hastane morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.