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Aktüel Antalya'da yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı
Aktüel

Antalya'da yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:35:03 -
Antalya'da yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı

ANTALYA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 100 kınalı keklik, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğaya salındı.

Genel Müdürlük görevlilerince ilçeye getirilen keklikler, Hocalı ve Tepeköy mahallelerinde doğaya bırakıldı.

Bu yıl Antalya ve ilçelerinde toplam 3 bin 200 kekliğin doğayla buluşturulduğu belirtildi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ve avcı derneklerinin yöneticileri, kekliklerin doğa bırakılmasını izledi.

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