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Gündem Antalya'da yürekler ağza geldi
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Antalya'da yürekler ağza geldi

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Antalya'da yürekler ağza geldi

Antalya'da dairede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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