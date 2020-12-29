  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Yerel

Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yolları adeta göle çevirdi. Araçları arızalanarak yolda mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 07:37:00 -
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

 Gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araçlar da göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar arızalanınca sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçları arızalanan sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. Yağıştan dolayı aracı sular altında kalan bir sürücünün “100 mü, 150 mi?” sorusuna çekici sürücüsü, “150. Çek dersen hemen getiriyorum çekiciyi” şeklinde cevap verdi. Araç arızları nedeniyle de trafik zaman zaman kitlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
Yunan medyası duyurdu! Resmen ilan ettiler... Yunanistan'dan savaş çıkartacak hamle
Gündem

Yunan medyası duyurdu! Resmen ilan ettiler... Yunanistan'dan savaş çıkartacak hamle

Ege Denizi'nin ortasına bir SİHA üssü kurmaya hazırlanan Yunanistan, Türkiye'nin tepkilerine rağmen adaların silahsızlandırılmayacağını il..
Şii lider Tufeyli Hamaney ve İran’ı fena bombaladı!
Gündem

Şii lider Tufeyli Hamaney ve İran’ı fena bombaladı!

Şii lider Subhi et-Tufeyli, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Amerika ve haçlılarla işbirliği yaptığını belirterek Tahran yönetimi..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay