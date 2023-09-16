  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama...

ABD'den skandal iddia! Türkiye'den sert tepki: 'İnsan ticareti' iddialarını reddediyoruz duyurusu!

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

Emekli maaşı zammı son durum 2023, Türkiye açıklaması: Emekliye zam gelir mi, emekli ödenmesi ne zaman verilecek? AK Parti’den açıklama

Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Yeni Hyundai KONA Elektrik modeli! Hedef: Türkiye'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye gidecek, artış gösterecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedefliyoruz!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!
Yerel Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! İşte o görüntüler…
Yerel

Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! İşte o görüntüler…

Yeniakit Publisher
2023-09-16 09:23:00 -

Antalya’nın Akeki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi de yaralandı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ve otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, yolcu otobüsündeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin 3 şeritli yolda kontrolden çıkıp adeta otobüsün altına girdiği anlar ile kadın yolcunun çarpmanın etkisiyle savrulup şoförün yanına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki 42 DCZ 32 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki 57 ABN 021 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin üç şeritle yolda kontrolden çıkıp önce orta şeride sonra da otobüsün şeridine geçip adeta altına girdiği kazada yolcu otobüsünün otomobili yaklaşık 95 metre sürüklendi. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı. 112 Acil Servis'e yapılan kaza ihbarı üzerine trafik, jandarma ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi

Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anları yolcu otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Otobüsün kendi şeridinde ilerlediği anlarda otomobilin bir anda otobüsün üne çıkması ve altına girmesi saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle ön koltukta oturan bir kadın yolcunun da yerinden savrularak şoförün yanına düştüğü anlar da kayda girdi. Şoförün bir yandan otobüsü kontrol etmeye çalışıp üzerine doğru gelen kadını koluyla durdurmaya çalışması da kayıtlara girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk
Teknoloji

Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Bayka..
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!

Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından tekrar görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 47 kişiye beraat kararı çıktı...
Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL
Aktüel

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

Muş'ta yaşayan 17 yaşında olan Habil Bardakçı hayvanları otlatırken tarlada gizemli bir taş buldu… Meteor olduğunu iddia ettiği taşı, satışa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23