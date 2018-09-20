THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün altında hayatını kaybetti

Hastaneye giden 68 yaşındaki kadın indiği otobüsün altında kalıp ağır yaralandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:28
Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün altında hayatını kaybetti

Bugün sabah saatlerinde oğlu İlhami Atik ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitmek için yola çıkan 68 Makbule Atik, A.K. yönetimindeki 07 AU04 04 plakalı özel halk otobüsünden Güllük Caddesi’ndeki durakta indiği sırada bir anda kayıp yere düştü. Bu sırada hareket eden otobüs, Atik'in sağ ayağının üzerinden geçti.

Atik'in yanında olan oğlu İlhami Atik'in ikazıyla otobüs şoförü durdu. Otobüs altından çıkarılan Makbule Atik, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:28
  1. antalya
  2. otobüs
  3. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius
    1. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    2. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    3. Dolar değer kaybetme sürecinde
    4. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    5. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    6. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    7. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    8. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    9. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    10. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    11. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    12. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    13. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    14. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    15. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    16. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    17. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    18. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    19. Arkadaşını av tüfeğiyle korkutmak..
    20. Bahçeli'den 'İş Bankası' çıkışı!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü