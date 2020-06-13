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Aktüel

Antalya’da yasa dışı silah operasyonuna 7 tutuklama

Antalya’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:06:52 -
Antalya’da yasa dışı silah operasyonuna 7 tutuklama

Antalya’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yasadışı yollarla silah ticareti yapan şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Konya’nın Beyşehir ilçesindeki ikametlerinde kurdukları silah atölyelerinde imal ettikleri tespit edilen ruhsatsız silahları Antalya’da piyasaya süren toplam 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin Beyşehir ilçesi de de dahil olmak üzere ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 28 adet tabanca ve 28 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 76 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği parçası, 4 adet harbi, 56 adet Silah yapımında kullanılan harbi, 9 adet av fişeği ele geçirildi.


Silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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