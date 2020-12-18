Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
ANTALYA (AA) - Antalya'da Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis oynayan ve oynattığı öne sürülen 6 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde yasa dışı bahis oynatan adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ele geçirildi, 30 farklı banka hesabına el konuldu.
Yasa dışı bahis oynayan ve oynattığı öne sürülen D.Y, O.Y, A.A, M.A, H.E. ve A.A. gözaltına alındı.