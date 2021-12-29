Antalya’da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe okullar nerede tatil?

Antalya'da yaşayan öğrenciler ve veliler Antalya'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi edildi? sorularını sormaya başladı. Meteoroloji son hava durumu raporunda Antalya’yı sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 3 metreyi aştı, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. Antalya’da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle üç ilçede okullar yarın tatil edidi. Peki Antalya’da yarın hangi ilçede okullar tatil? Kemer, Kumluca ve Finike okullar tatil mi?

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde ‘aşırı yağış’ uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği belirtildi.

Antalya’da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji, bu geceden itibaren Antalya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. Antalya'da fırtına nedeniyle Kemer, Kumluca ve Finike'de yarın ilk-orta okullar bir gün tatil edildi.

Antalya hava durumu son dakika!

Meteoroloji’den yapılan açıklamda yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor.

Antalya’da yağış ne zaman sona erecek?

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuldu.