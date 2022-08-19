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Aktüel Antalya'da yangın! 3 kişi kurtarıldı
Aktüel

Antalya'da yangın! 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da yangın sırasında evlerinde mahsur kalan yaşlı karı koca ile torunları vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 21:14:00 -
Antalya'da yangın! 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da yangın sırasında evlerinde mahsur kalan yaşlı karı koca ile torunları vatandaşlarca kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir sitenin 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yükselmesi üzerine ekipleri beklemeyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla girdikleri evde mahsur kalan tekerlekli sandalyeli Fatma (74) ve kocası Ali Gembeş (74) ile torunları Berkay'ı çıkardı. Üzerlerine su dökülen vatandaşlara, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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