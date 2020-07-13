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Aktüel

Antalya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 8 ila 12 yıl arasında hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:03:39 -
Antalya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 8 ila 12 yıl arasında hapis cezası verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık, 8 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında 3 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Davada savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Doğukan Ş'ye 10 yıl hapis ve 20 bin lira, Uğur A'ya 12 yıl hapis ve 25 bin lira, yaşı 18'den küçük R.D'ye ise 8 yıl hapis ve 16 bin 660 lira ceza verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta uygulama noktasında durdurduğu otobüsteki bir kişide uyuşturucu ele geçirilmiş, daha sonra ise zanlının getirdiği uyuşturucuların ticaretini yaptığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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