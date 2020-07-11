Antalya'da uyuşturucudan yakalanan zanlı tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.