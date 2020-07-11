  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da uyuşturucudan yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 14:07:57 -
Antalya'da uyuşturucudan yakalanan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı