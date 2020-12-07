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Aktüel Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:08:15 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler S.S, M.A. ve O.K'nin kara yoluyla kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili durduran polisler, narkotik dedektör köpeği "Çaki" yardımıyla araçta arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesiyle aracın gizli bölmesine saklanmış 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S, M.A. ve O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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