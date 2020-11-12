  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:48:29 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, M.A. ve C.V. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 3 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı
Dünya

Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafere imza attı. 28 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan'ın yedi hedefi de belli oldu. "Türkiye'ni..
Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme
Siyaset

Melih Gökçek duyurdu! Külliye'de dikkat çeken görüşme

AK Parti'de bazı görev değişimlerinin yaşandığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir..
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na eski CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Şahin Mengü “Türkiye’deki 'iktidarı ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay