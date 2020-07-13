Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.