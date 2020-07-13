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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:06:10 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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