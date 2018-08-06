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Antalya'da uyuşturucu operasyonu!

Uyuşturucu operasyonunda 235 kilo kubar esrar, 22 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:15
Antalya'da uyuşturucu operasyonu!

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ilçesi merkez Hacımehmetli Mahallesi Köprübaşı Yaylası Ayanderesi Mevkisi'nde ormanlık alanda kenevir ekimi yapılarak esrar maddesi elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda arazide kurutulmaya bırakılmış 235 kilo kubar esrar ile 22 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:15
  1. Antalya İl Jandarma Komutanlığı
  2. esrar maddesi
  3. uyuşturucu operasyonu

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