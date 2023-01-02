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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:40:00 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şubesi ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin önceden belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda zanlı N.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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