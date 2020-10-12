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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:32:42 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ev, bir otel odası, pansiyon ve kargo şirketine düzenlenen geniş çaplı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 7 kilo 779 gram esrar, 239 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş 6 kilo 350 gram sentetik kannabinoid, 294 kutu sentetik ecza, 7,72 gram eroin, 16 gram bonzai, 4,4 gram kokain, 4 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 4 tabanca, 13 fişek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 505 lira ve 25 avro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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